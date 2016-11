»

»

»

»

Hunde-Guide FRED & OTTO unterwegs in Oberösterreich und Salzburg

Der 280 Seiten starke Ratgeber für wedelnde Vierbeiner, ihre Menschen und alle, die sich einen hündischen Begleiter wünschen, erscheint am 18.11.2016.

Dieses Buch führt durch alles, was ein Leben mit Hund in Oberösterreich und Salzburg ausmacht. Berichte, Reportagen, Porträts und Interviews beschreiben die zahlreichen Angebote für Hundehalter, die unterschiedlichen Facetten eines Hundelebens und stellen Menschen vor, die hier mit ihren Hunden leben und arbeiten.



Die beiden Autoren Hedi Breit und Paul Cech haben recherchiert wo die Hunde herkommen, was sie fressen, was sie als braver Anstandswauwau können sollten, an welchen Orten sie besonders willkommen sind, was sie für die Gesellschaft leisten, was sie vor dem Ofen hervorlockt, wo sie sich pudelwohl fühlen, wie sie fit bleiben, wo sie begraben liegen, wofür Hundebesitzer Geld ausgeben, was Politiker ihnen vorschreiben und wo sie Hilfe bekommen. Dazu gibt es die wichtigsten Adressen und Rabattcoupons.

Im Verlag FRED & OTTO sind für Österreich bereits der Stadtführer für Hunde FRED & OTTO unterwegs in Wien (von Hedi Breit & Yvonne Lacina, 2014) und der Hunde-Guide FRED & OTTO unterwegs in Niederösterreich (von Hedi Breit, 2015) erschienen.

Alle Kapitel im Überblick:



Stadt, Land & Hund

Züchter, Tierheim & Co.

Futter & Philosophie

Sitz & Platz

Gassi & Co.

Gesetz & Ordnung / Politik & Soziales

Gesundheit & Wellness

Shopping & Lifestyle / Leben & Arbeiten

Gott & Die Hundewelt / Trauer & Tod





Informationen zum Buch:



Erscheinungstermin: 18. Dezember 2016

280 Seiten mit mehr als 80 Abbildungen

Preis: 16,99 Euro

Verlag: FRED & OTTO, 1. Auflage 2016

ISBN-10: 3956930312

ISBN-13: 978-3956930317

Größe: 16 x 2,5 x 21 cm



Erhältlich im Buchhandel, im gut sortierten Zoofachhandel und auf www.fredundotto.at





Weitere Meldungen

Shiba: Der kleine Japaner mit dem großen Lächeln Der Shiba Inu – heute nur noch Shiba genannt – ist eine außergewöhnliche und faszinierende Rasse. Von Liebhabern hört man immer wieder: Einmal Shiba, immer Shiba [08.11.2016] mehr »



Ethischer Einkaufsführer 2017 neu erschienen Der „Ethische Einkaufsführer 2017“ enthält die sicherlich umfangreichste Darstellung von Lokalen, Geschäften und Onlineshops mit fairen, umweltfreundlichen und tierleidfreien Produkten [02.11.2016] mehr »



Vier Pfoten Ratgeber: Abschied vom Heimtier Die meisten Menschen lieben ihre Heimtiere und haben ein sehr inniges Verhältnis zu ihnen. Sie genießen die gemeinsame Zeit und können sich nur schwer vorstellen, eines Tages Abschied nehmen zu müssen [01.11.2016] mehr »



Heimtierkreis-Seminar: Narkose & Intensivmedizin Der Heimtierkreis der Gesellschaft der Freunde der Veterinärmedizinischen Universität Wien lädt am 25. November 2016 zum Seminar "Narkose & Intensivmedizin" ein [26.10.2016] mehr »