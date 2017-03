»

Bundestierschutzpreisträgerin warnt vor Hundeflüsterer

Heimische TierschützerInnen sagen Nein zu Cesar Millan

Der TV-Hundeflüsterer Cesar Millan, der am 8. März 2017 in der Wiener Stadthalle zu sehen ist, stößt auch bei seinem zweiten Auftritt auf großen Widerstand in Österreich. TierschützerInnen und qualifizierte HundetrainerInnen setzen mit der Initiative „Tausche TV-Trainer-Ticket gegen Training“ der Wiener Hundetrainerin Sunny Benett ein elegantes Zeichen gegen den Wien-Besuch des umstrittenen Show-Stars.



Die Kynologin Benett, die 2014 mit dem Bundestierschutzpreis für ihre kritische wissenschaftliche Arbeit zum Thema TV-Hundetraining ausgezeichnet wurde, organisiert mit tatkräftiger Unterstützung von kompetenten Trainer-KollegInnen und engagierten TierschützerInnen einen friedlichen Protest in Wien.

Kooperieren statt Korrigieren

Dabei setzt man auf Entgegenkommen statt Kontrageben. „Wir wollen niemanden belehren. Anstatt bloß gegen TV-Hundetrainer zu wettern, möchten wir mit der Tauschaktion ein Angebot aussprechen: Gebrauchte Tickets können für ein halbes Jahr nach der Veranstaltung gegen eine Gratis-Trainingsstunde eingelöst werden.



Über 150 Hundeschulen und TrainerInnen aus dem deutschsprachigen Raum, rund 50 davon aus Österreich, bieten interessierten HalterInnen die Möglichkeit, einen direkten Vergleich zwischen TV-Schnelllösungen und nachhaltigem, tierschutzkonformem Training zu ziehen. So kann man sich selbst ein Bild von nachhaltiger Hundeerziehung machen,“ erklärt Benett.

Die Tausch-Aktion existiert seit 2014 und fand Anerkennung in diversen deutschsprachigen Medien. Dachträger von Benetts Tauschaktion ist die Schweizer Initiative für gewaltfreies Hundetraining, die von rund 300 international anerkannten ExpertInnen unterstützt wird.

Die teilnehmenden TrainerInnen sprechen sich gegen Millans TV-Trainingsmethoden aus, die erst 2016 im Fokus internationaler Kritik standen, als in einer Episode ein Schwein attackiert und verletzt wurde.



„Nicht grundlos gibt’s im TV einen Hinweis, das Gesehene nicht ohne professionelle Aufsicht nachzuahmen. Wirkliche Hundeexperten haben es nicht nötig, das Wohlbefinden von Tieren zu riskieren oder sie durch Einschüchterung und körperliche Maßregelung gefügig zu machen,“ betont Benett.



Bereits zwei Wochen vor Millans Wien-Auftritt startete die Aufklärungsoffensive mit einer Blogparade, die mit Beiträgen namhafter österreichischer HundetrainerInnen wichtige Hintergrundinfos und vor allem gewaltfreie Alternativen zum TV-Hundetraining bietet.



Am 8. März findet vor der Wiener Stadthalle eine friedliche Protestaktion mit Aufklärungsintention statt. Die Gutscheine für Gratis-Training sind vor Ort oder im Internet erhältlich: www.gewaltfreies-hundetraining.ch/tauschaktion/





