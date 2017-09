Sie sind hier: » » » »

Purina spendet 46.294 Futternäpfe an Tierheime Mit Hilfe prominenter Tierliebhaber feiert Purinas Initiative „Zeig Schnauze" großartiges Tierfutterspendenergebnis für Hunde und Katzen Der Tiernahrungshersteller Purina ist der festen Überzeugung, dass das glückliche Zusammenleben von Mensch und Tier für die Gesellschaft von großem Nutzen ist. Leider werden jedes Jahr zahlreiche Hunde und Katzen ausgesetzt oder im Tierheim abgegeben.





v.l.n.r. Sonja Müllner (Tierheim PFOTENHILFE Lochen - Oberösterreich), Annemarie Hurban (TierQuarTier Wien), Claudia Herka (Tierheim Parndorf - Burgenland) v.l.n.r. Sonja Müllner (Tierheim PFOTENHILFE Lochen - Oberösterreich), Annemarie Hurban (TierQuarTier Wien), Claudia Herka (Tierheim Parndorf - Burgenland)



Von April bis August hatten alle Tierliebhaber und Tierbesitzer Österreichs die Möglichkeit, mit originellen Hunde- oder Katzenfotos, bei denen Schnauze gezeigt wird, selbst einen Beitrag zu leisten. Für jedes hochgeladene „Catbearding- bzw. Dogbearding" Foto, und jedes darauf folgende Like, Share und jeden Kommentar spendet Purina jetzt einen gefüllten Futternapf an den Verein Animal Care Austria (W), das Tierheim Parndorf (Bgld.), den TSV Purzel&Vicky (Stmk.), das Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ), das Tierheim Bruck a.d. Leitha (NÖ) und das TierQuarTier Wien (W).

Die feierliche Übergabe der Tierfutterspenden von insgesamt 46.294 mit PURINA Tierfutter gefüllten Näpfen wurde gemeinsam mit zahlreichen prominenten Unterstützern wie Carol Byers, Maggie Entenfellner, Kathrin Menzinger, Sasa Schwarzjirg, Daniel Serafin und Gastgeber Ossi Schellmann auf der Summerstage Wien zelebriert. Alle einzigartigen „Zeig Schnauze" Foto-Uploads gibt es unter www.zeigschnauze.purina.at oder unter dem Hashtag #zeigschnauze zu bewundern. Senior Brand und Digital Manager Franck A. Michel, Purina PetCare Österreich, ist überzeugt, dass Haustiere und Menschen ihr Leben gegenseitig bereichern und freut sich mit der PURINA Initiative „Zeig Schnauze" Tierheime in Österreich unterstützen zu können: „Danke an alle prominenten Unterstützer, Tierliebhaber und Tierbesitzer Österreichs, die fleißig mitgemacht haben und somit diese großartige Futterspendenhöhe ermöglicht haben!"

