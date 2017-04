»

Tag der Homöopathie & Co 2017

Kostenloser Vortragsabend am 4. Mai 2017 zum Thema "Der neurologische Patient" an der Vetmeduni Vienna

Am 4. Mai 2017 findet ab 18 Uhr an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, Hörsaal B, Veterinärplatz 1, 1210 Wien, eine Veranstaltung für alle Tierbesitzer, Studenten und Tierärzte statt, die an alternativen Behandlungsmethoden für Katzen, Hunde und Pferde interessiert sind.

Der diesjährige Tag der Homöopathie, Akupunktur & Co steht ganz im Zeichen neurologischer Erkrankungen und deren Behandlungsmöglichkeiten.

Ab 18 Uhr referieren praktizierender Tierärzte, wie man Gehirnhautentzündungen, Epilepsie, Inkontinenz, Lähmungen oder Shivering der Pferde homöopathisch bzw. mit Hilfe der Neuraltherapie und Akupunktur erfolgreich behandeln kann.



Nach den Vorträgen werden gerne Fragen zum Thema beantwortet. Neben einer Ausstellung und einem Gewinnspiel warten in der Pause Getränke und Brötchen auf die Teilnehmer sowie nach den Vorträgen das Hoffest der Universität.

Veranstalter: Österreichische Gesellschaft für Veterinärmedizinische Homöopathie (ÖGVH), ÖGT Sektion Ganzheitsmedizin, SIH - StudentInneninitiative Homöopathie

Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos: www.oegvh.at





