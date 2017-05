»

Vortrag zu Überlebensstrategien der Maasai in einer globalisierten Welt

Am Mittwoch, 17.Mai 2017 wird Dagmar Schoder von der Milchhygiene der Vemeduni Vienna, Vorstand von Tierärzte ohne Grenzen im Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum einen Vortrag halten

Dagmar Schoder, Vorstand von Tierärzte ohne Grenzen und Wissenschaftlerin am Institut für Milchhygiene der Veterinärmedizinischen Universität Wien, zeigt Mittel und Wege für nachhaltige Entwicklungshilfe in Ostafrika.

An diesem Abend besteht die Möglichkeit wunderschöne Unikate, die von Maasai-Frauen aus Tansania per Hand gefertigt wurden, zu erstehen. Der Erlös geht 1:1 an die Maasai-Künstlerinnen in Tansania und trägt dazu bei, dass Maasai-Familien ein selbstbestimmtes Leben führen können.

17. Mai 2017, ab 19:00 Uhr

Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum

Vogelsanggasse 36

1050 Wien









