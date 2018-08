»

»

»

»

Die App zum Blauen Hund – jetzt auch im Google Play Store

Das Bisspräventionsprogramm "Der Blaue Hund" ist jetzt als App für Tablet-Computer auch für das Betriebssystem Android im Google Play Store erhältlich.

Mit dem Blauen Hund, einer Zeichentrickfigur in einer interaktiven Computergeschichte, lernen Kinder und ihre Eltern den gefahrlosen Umgang mit dem eigenen Hund. Seit einigen Monaten ist das Programm für iOS im App Store verfügbar; mit der jetzigen Veröffentlichung auch für Android-Geräte soll der Blaue Hund noch bekannter werden.

Die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft (DVG) mit Sitz in Gießen betreut und verbreitet den Blauen Hund in Deutschland.

Insbesondere Klein- und Vorschulkinder sind im Fall eines Hundebisses besonders gefährdet, denn sie werden oft am Kopf und insgesamt schwerer verletzt als Schulkinder. Sie können außerdem kaum für Maßnahmen zur Vorbeugung erreicht werden, da sie noch kein Gefahrenbewusstsein haben und das Verhalten eines Hundes nicht einschätzen können.

Daher setzt der Blaue Hund bei den Drei- bis Sechsjährigen an. Speziell für diese Altersgruppe wurde ein interaktives Programm entwickelt, in dem in kurzen Zeichentrickgeschichten alltägliche Situationen in der Familie dargestellt werden, die in der Realität zu Konflikten führen und für Kinder gefährlich werden können, so z. B. wenn der Hund gefüttert wird, auf dem Sofa liegt oder die Eistüte des Kindes haben möchte.



Mit Hilfe des Programms können Kinder auf spielerische Weise das in solchen Situationen richtige Verhalten lernen. Der Lerneffekt wurde in einer wissenschaftlichen Studie der Universität Lincoln, Großbritannien, nachgewiesen.

Die DVG hat das seit 2007 auf CD bzw. zum Download erhältliche Programm, das auch ein Eltern-Begleitbuch beinhaltet, als App für Tablet-Computer entwickeln lassen, um eine zeitgemäße Anwendung zu ermöglichen. Das Elternbegleitbuch ist in der App als pdf-Datei enthalten.

Link zum Google Play Store: