Megazoo spendet im Rahmen der Tauschaktion „Alt gegen Neu“ für den Tierschutz

Die österreichischen Tierheime versorgen Tiere mit vorbildlichem Einsatz, bis sie ein neues Zuhause gefunden haben. Damit sie sich wohl fühlen, ist auch die Versorgung mit Tierzubehör sehr wichtig.







„Die Tiere, die in den Heimen versorgt werden, verdienen unsere volle Unterstützung“, so Megazoo-Prokurist Holger Luer.

Tierschutzorganisationen leisten vorbildliche Arbeit

Die vier Tierschutzorganisationen in Wien, Innsbruck, Klagenfurt und Thierberg/OÖ., die im Rahmen der Spendenaktion unterstützt werden, leisten eine sehr wertvolle Arbeit und konnten bereits tausenden Tieren helfen. In diesen Heimen finden verstoßene oder ausgesetzte Tiere eine sichere Bleibe, kompetente Betreuung und medizinische Versorgung. Den Großteil der Tiere bilden Hunde und Katzen, aber auch Kleintiere wie Kaninchen verweilen dort. Auch auf eine umfassende Aufklärung zur Tierhaltung wird großer Wert gelegt.

Megazoo setzt sich für den Tierschutz ein

Megazoo Österreich mit seinen Märkten in Wien-Stadlau, Linz-Leonding, Klagenfurt, Brunn am Gebirge und Neu-Rum bei Innsbruck setzt wichtige Initiativen, um den Tierschutz zu unterstützen. Tierschutzorganisationen und Tierheimen wird mit Futter- und Sachspenden geholfen. "Diese Unterstützung ist wichtig, weil die Tiere an ihrer Situation am wenigsten Schuld sind", betont Holger Luer.

Megazoo bietet große offene Bereiche für Tiere

Große, offene Tierbereiche, Gehege und Terraristik- und Aquaristik- Landschaften mit ausreichendem Rückzugsraum zeichnen die Megazoo-Märkte aus. Die Märkte haben eine Größe zwischen 3.100 m² und 1.600 m². Die Aquaristik bildet einen Schwerpunkt, die Märkte zeigen über 200 Aquarien mit faszinierenden Fischen. Sämtliche Megazoos wurden in enger Abstimmung mit Tierschutzorganisationen und unter Einhaltung der Bestimmungen des Tierschutzgesetzes realisiert.

Nahezu alle der 170 Mitarbeiter haben selbst Haustiere und diesen Lebensbereich zu ihrem Beruf gemacht. Jeder Mitarbeiter bildet sich regelmäßig fort oder hält Vorträge in seinem Spezialgebiet. Auf eine optimale Ausbildung der Mitarbeiter wird besonderer Wert gelegt, denn nur so gelingt es, mit Wissen und Begeisterung die Voraussetzungen für ein optimales Zusammenleben zwischen Mensch und Tier zu schaffen.









