Pet RIBBON® sammelt 50.000 Euro für Stiftung Kindertraum

Großer Erfolg für Pet RIBBON® 2017 – Die Spendeninitiative konnte 50.000 Euro zur Erfüllung von tierischen Herzenswünschen schwer kranker und behinderter Kinder sammeln.

Damit erfüllt Pet RIBBON® unter anderem auch den Wunsch nach einem Diabetikerwarnhund für den 2-jährigen Michael.



Spendenübergabe (v.l.n.r.): Gabriela Gebhart, Geschäftsführerin Stiftung Kindertraum, Andreas Dialer, Geschäftsführer Mars Austria und Petra Trimmel, Category Director Petcare Mars Austria freuen sich über das erfolgreiche Jubiläum. Spendenübergabe (v.l.n.r.): Gabriela Gebhart, Geschäftsführerin Stiftung Kindertraum, Andreas Dialer, Geschäftsführer Mars Austria und Petra Trimmel, Category Director Petcare Mars Austria freuen sich über das erfolgreiche Jubiläum.

Rund um den Welttiertag im Oktober wurden so 50.000 Euro gesammelt, die nun zur Finanzierung von tiergestützter Therapie bzw. zur Ausbildung von Therapietieren eingesetzt werden. Die Summe setzt sich aus je einem Cent pro verkauftem Whiskas® bzw. Pedigree® Produkt im Aktionszeitraum zusammen.

Auf der Wunschliste: Ein Diabetikerwarnhund für den kleinen Michael

„Tiere machen Kinderträume wahr“, unter diesem Motto werden alle eingenommen Spenden zur Erfüllung von tierischen Herzenswünschen schwer kranker und behinderter Kinder eingesetzt. Eine besondere Anfrage kam 2017 von Familie Albrecht aus Niederösterreich: Der 2-jährige Michael lebt mit Diabetes Mellitus Typ 1. Pet RIBBON® und die Stiftung Kindertraum erfüllten der Familie nun den Wunsch eines Diabetikerwarnhundes.

Für den aufgeweckten Michael wurde rasch der perfekte tierische Begleiter gefunden: Denn Familienhund „Tyson“ brachte für die Ausbildung die idealen Voraussetzungen mit. Der braune Labrador ist gutmütig, dabei aber aufgeweckt, engagiert und lernwillig.

Durch seine Ausbildung kann er Michael viel mehr Sicherheit geben und die gesamte Familie entlasten. Alleine am Geruch erkennt er zukünftig eine Blutzuckerveränderung und signalisiert dies durch Bellen – oder wie nachts – durch betätigen einer Notfallglocke. So können Unter- oder Überzuckerung zu jeder Tages- und Nachtzeit frühzeitig erkannt und behandelt werden.

Großes Dankeschön an alle Spender und Partner

Pet RIBBON® hat sich seit dem Start im Jahr 2012 als nachhaltige Spendeninitiative etabliert. Insgesamt wurden in den letzten sechs Jahren bereits mehr als 320.000 Euro an Spenden für Projekte zur Förderung der Mensch-Tier Beziehung gesammelt.

„Mit Pet RIBBON® setzt Mars Austria ein starkes Zeichen zur Förderung der Mensch-Tier Beziehung. Wir können nun bereits auf sechs erfolgreiche Jahre mit vielen erfüllten Herzenswünschen zurückblicken. Ohne unsere verlässlichen Handelspartner und all den engagierten Spendern wäre das in dieser Form nicht möglich gewesen, dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Schön, dass wir den Kindern so gemeinsam einen guten Start in das neue Jahr bescheren können“, freut sich Andreas Dialer, Geschäftsführer von Mars Austria.

Therapietiere als Lebensbegleiter und Helfer im Alltag

„Tierische Herzenswünsche sind für uns besonders schwer zu erfüllen, da die Ausbildung dieser Therapietiere entsprechend zeit- und kostenintensiv ist. Dank der Partnerschaft mit Mars und Pet Ribbon gelingt es uns, noch mehr Kindern diese wichtige Hilfe zu geben, von der sie über viele Jahre Tag für Tag profitieren werden“, erklärt Gabriela Gebhart, Geschäftsführerin der Stiftung Kindertraum.

Weitere Informationen zu Pet RIBBON® und den unterstützten Projekten finden Sie unter www.petribbon.at







